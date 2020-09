W czwartek w Sejmie odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa przeszła mimo tego, że nie poparli jej koalicjanci PiS - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina. Przeciw byli także posłowie Konfederacji. Jeden z nich wdał się nawet w dyskusję z Elżbietą Witek.

Jarosław Kaczyński broni Elżbiety Witek: Skończ. Siadaj i się uspokój. Nie krzyczy się na kobietę

W pewnym momencie posiedzenia na mównicę weszli Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Posłowie zaczęli kłócić się z marszałek Sejmu i zaatakowali ją o to, że pominęła ich wniosek w głosowaniu. - Pani marszałek, pani łamie prawo, popełnia pani przestępstwo - krzyczał do Elżbiety Witek poseł Braun.

Po kilku minutach do sporu dołączył się Jarosław Kaczyński. Łukasz Schreiber powiedział w rozmowie z WP.pl, że prezes PiS bronił Elżbiety Witek. - Stanął w obronie pani marszałek. Kazał się uspokoić Braunowi. Nie można pozwalać na takie zachowanie - dodał. Inny poseł zacytował słowa prezesa. - Powiedział wprost: "Skończ. Siadaj i się uspokój. Nie krzyczy się na kobietę" - dodaje anonimowo.

Sam Grzegorz Braun twierdzi, że nie wie co powiedział do niego Jarosław Kaczyński. - Nie wiem co mówił. Akustyka sali sprawiła, że nic nie usłyszałem. Wiem za to, że Elżbieta Witek złamała prawo - dodał poseł Konfederacji.