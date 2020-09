RMF FM nieoficjalnie: Dymisja Zbigniewa Ziobry możliwa w przyszłym tygodniu

"Nieoficjalnie: Zbigniew Ziobro w przyszłym tygodniu może dostać dymisję z Ministerstwa Sprawiedliwości - tak podają źródła w Kancelarii Premiera. W kryzysie każda taka informacja jest elementem gry, ale wysyłanie sygnału znaczące, bo Solidarna Polska nie chce składać hołdu lennego" - napisał na Twitterze dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Zbigniew Ziobro do dymisji? "Musiałby posypać głowę popiołem"

Jak podaje RMF FM, Zbigniew Ziobro miałby otrzymać dymisję ze swojego stanowiska już w przyszłym tygodniu. Takie informacje przekazali dziennikarzowi współpracownicy premiera Mateusza Morawieckiego. - Rządowe źródła mówią, że dymisja Ziobry jest prawdopodobna. Polityk, żeby zachować swoje stanowisko, musiałby publicznie "posypać głowę popiołem" i zdyscyplinować swoich posłów. A na to nie ma zgody w Solidarnej Polsce - mówił Patryk Michalski.

Posłowie związani z ugrupowaniem Ziobry dodają, że doniesienia dotyczące dymisji mogą być grą Jarosława Kaczyńskiego, który "podgrzewa konflikt, by samemu zostać premierem". Posłowie PiS odpowiadają natomiast, że gdyby prezes chciał być szefem Rady Ministrów, to już dawno by nim został.

Wcześniej o Ziobrze wypowiedział się także rzecznik rządu Piotr Müller. - Wczorajszy dzień pokazał, że trzeba postawić duży znak zapytania. Trudno mówić o więzi politycznej. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy dobrze, że w ministerstwie sprawiedliwości są osoby, które godzą się na to, żeby stosować przemoc wobec zwierząt - powiedział. Marek Suski również odniósł się do lidera Solidarnej Polski. - Co do byłych już koalicjantów, to ktoś kto ma życzliwe spojrzenie dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości, szczególnie ministrem sprawiedliwości - mówił.