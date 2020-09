Suski zapowiada rząd mniejszościowy. "Nasi byli koalicjanci powinni pakować biurka"

W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zatwierdzone przez Sejm przepisy zakładają między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych. W projekcie znalazło się też ograniczenie uboju rytualnego.

Za nowelizacją głosowało 356 posłów, przeciw było 75, wstrzymało się 18. Ustawa trafi teraz do Senatu. "Za" głosowało 176 posłów klubu PiS, przeciw było 38 - wśród nich m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski - a wstrzymało się 15.

Przeciwko nowelizacji głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski, w tym jej lider i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 15 przedstawicieli Porozumienia, w tym Jarosław Gowin, wstrzymało się od głosu. Nowelizację poparła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz z Porozumienia.

Marek Suski: Nasi koalicjanci powinni pakować biurka

Poseł PiS Marek Suski stwierdził w piątek rano w RMF FM, że posłów partii, którzy zagłosowali przeciwko, może czekać wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości.

- Była zapowiedź na klubie. Prezes powiedział, że oczekuje jasnego i jednolitego stanowiska od członków Prawa i Sprawiedliwości. To jest sprawa formacji duchowej, to już nawet nie jest kwestia przynależności do partii, tylko dobrzy ludzie powinni rządzić Polską, a jeżeli ktoś nie szanuje zwierząt i godzi się na takie okrucieństwo... - przekonywał Suski.

- Sądzę, że prezes pokaże konsekwencję - dodał. Wyjaśnił, że "prezes zapowiedział, że zwoła kierownictwo partii, bo chciałby taką decyzję uzgodnić".

Marek Suski zaznaczył również, że koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem i Solidarną Polską "od wczoraj nie ma, rozmów nie ma i nie są planowane". - Co do byłych już koalicjantów, to ktoś kto ma życzliwe spojrzenie dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości, szczególnie ministrem sprawiedliwości - mówił, odnosząc się do Zbigniewa Ziobry.

- To nie jest koniec świata, to jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy, ale w Polsce rządy mniejszościowe już kilkakrotnie rządziły. (...) Na dziś koalicji nie ma, jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy - ocenił Marek Suski.

- Nasi byli koalicjanci powinni pakować biurka - powiedział.