Irlandzki europoseł odpowiada na słowa Kaczyńskiego: U nas ludzie mogą być tym, kim są lub kim chcą

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" przekonywał, że "jest za tym, by aktywnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom dla naszej cywilizacji". Stwierdził również m.in., że Irlandia to "pustynia katolicka z szalejącą ideologią LGBT".

- Trzeba więc stawiać tamę i szukać jak najbogatszych środków, by była ona mocna. Oczywiście podstawowym środkiem musi być przekonywanie, perswazja, by ludzie nie popadali w szaleństwo, by nie uznawali za oczywiste radykalnego odejścia od normy, podeptania jej nawet - mówił Kaczyński.

Europoseł z Irlandii odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu

Wypowiedź prezesa PiS skomentował na Twitterze irlandzki europoseł Billy Kelleher z partii Fianna Fáil.

"Panie Kacynski [pisownia oryginalna - red.], Irlandia to nowoczesny, postępowy kraj, w którym ludzie mogą być tym, kim są lub kim chcą" - stwierdził polityk.

"Możesz być osobą LGBT i katolikiem, być katolikiem i nie być osobą LGBT, być osobą LGBT i nie być katolikiem, lub żadnym z powyższych. Na szczęście jesteśmy pluralistyczną Republiką i myślę, że to wspaniałe!" - dodał.