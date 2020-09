Polsat: Minister rolnictwa odchodzi z PiS. Ardanowski: Oświadczam, że to kłamstwo

W czwartek reporter Polsat News poinformował, że nieoficjalnie dowiedział się, iż minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski złożył rezygnację z członkostwa w PiS. - Powodem jest projekt zmian ustawy, tzw. "Piątka dla zwierząt" - przekazał Wojciech Dąbrowski.

REKLAMA

Do wiadomości podanej przez reportera Polsatu odniósł się na Twitterze Ardanowski. Polityk zaprzeczył doniesieniom.

W związku z informacjami Polsat News, że złożyłem rezygnację z członkostwa w PiS, oświadczam, że to kłamstwo, i nie mam takich planów

- napisał minister rolnictwa.

- Minister rolnictwa oficjalnie zaprzeczył tym doniesieniom. Ta informacja pokazuje, jak wielkie emocje były na tym posiedzeniu - skomentował, jak podaje polsatnews.pl, Dąbrowski.

Ardanowski zagłosował przeciw odrzuceniu ustawy "futerkowej"

Minister Ardanowski wystosował ostatnio list do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do którego dotarł Onet, gdzie wyraził swój sprzeciw wobec "Piątki dla zwierząt". "Zdaniem rolników PiS zdradza wieś, przestaje być jej obrońcą, a deklaracje składane przez najważniejszych polityków przed wyborami były tylko hasłami propagandowymi i elementem walki o elektorat wiejski. Straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami przed następnymi wyborami" - ostrzegał Ardanowski.

Jednak w środę, podczas głosowania w Sejmie, Ardanowski zagłosował "przeciw" odrzuceniu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt (tzw. ustawy futerkowej), którą wcześniej sam zwalczał.