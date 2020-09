Ziobro o ustawie "bezkarność plus": Nie zagłosujemy za projektem w tym kształcie

W projekcie nowelizacji ustawy covidowej, który opozycja ochrzciła mianem "bezkarność plus", pierwotnie zapisano, że "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym". Zapisy zmieniono, dodając do paragrafu stwierdzenie, że przestępstwo nie jest popełniane, jeśli "dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego".

Solidarna Polska nie poprze projektu "bezkarność plus". Potwierdzili to Ziobro, Kowalski i Ozdoba

Wiele wskazuje jednak na to, że PiS nie uzyska dla swojego projektu poparcia jednego z koalicjantów, czyli Solidarnej Polski. - Nie zagłosujemy za tym projektem w tym kształcie, w jakim on teraz jest przedstawiony - zapowiedział w czwartek minister sprawiedliwości, a jednocześnie lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

W podobnym tonie wypowiedzieli się tego samego dnia również inni ważni politycy tej partii - Janusz Kowalski oraz Jacek Ozdoba.

- Minister Ziobro rozwiał jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, jak zagłosują posłowie Solidarnej Polski. Nasza partia w sposób jednoznaczny zagłosuje przeciwko tej propozycji. Jesteśmy zdania, że polskie prawo powinno być równe dla wszystkich. Jestem sekretarzem stanu i nie wyobrażam sobie, w której złamałbym prawo i nie ponosiłbym za to odpowiedzialności - mówił w Sejmie Kowalski.

- Ta ustawa jest ogromnym problemem, bo otwierałaby furtkę do wielu nieprawidłowości - dodał wiceminister aktywów państwowych.

- Nasze stanowisko jest oczywiste. Kontratyp zaproponowany w pierwotnym projekcie jest zbędny i szkodliwy. Każdy, kto łamie prawo, nie może być wyłączony z odpowiedzialności. Będziemy przeciwko - zapowiedział Ozdoba.