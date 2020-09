Zbigniew Ziobro chciał, by to Michał Woś został wicepremierem. Propozycja była "godnościowa"

Zobacz nagranie. Rekonstrukcja rządu w toku. Komentuje minister środowiska Michał Woś:

W minionym tygodniu podczas rozmów na najwyższym szczeblu w centrali Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej doszło do - jednego z wielu podobnych - spięcia. Sytuację opisują w rozmowach z Gazeta.pl osoby znające kulisy negocjacji.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że umowa koalicyjna już nie obowiązuje, bo została złamana przez Porozumienie przy okazji batalii o zorganizowanie wyborów prezydenckich w maju. Przypomnijmy: wówczas Jarosław Gowin postawił "weto", zatem PiS zmuszone było przystać na przesunięcie wyborów na 28 czerwca i zmienić ich formę z korespondencyjnych na mieszane (a w praktyce na tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych).

Na to stwierdzenie prezesa PiS obruszył się Zbigniew Ziobro, który mówił, że to przecież nie Solidarna Polska złamała umowę, a ponadto umowa koalicyjna i tak nie była w pełni wypełniona przez samo PiS. Skoro już jednak padło, że umowa nie obowiązuje, to - jako że Porozumienie ma swojego wicepremiera - Ziobro podkreślił, że dla symetrii Solidarna Polska, która umowy przestrzegała, tym bardziej powinna mieć swojego polityka w randze wicepremiera. I wskazał na ministra Michała Wosia.

Wedle tej oferty Ziobry, to Michał Woś miałby być ministrem w kancelarii premiera (a nie ministrem z teką środowiska jak obecnie) i jednocześnie właśnie wicepremierem. - Taka propozycja Ziobry została szybko odrzucona przez Kaczyńskiego - mówi osoba zbliżona do Nowogrodzkiej. Wywołała też zdziwienie ze strony prezesa PiS i Mateusza Morawieckiego.

- Michał Woś jest za młody - mówi polityk znający kulisy negocjacji. Ma 29 lat. Jest jednym z najbardziej zaufanych współpracowników ministra sprawiedliwości, a w kolejnych wyborach notuje bardzo wysokie wyniki.

Wedle naszych informacji, ta świadomość, że już sam wiek to przeszkoda, istnieje tak w PiS, jak i w koalicyjnych Solidarnej Polsce i Porozumieniu. - Ziobro nie stawiał teki wicepremiera na ostrzu noża - mówi inny nasz rozmówca bliski negocjacjom. Stwierdzenie Ziobry, że Solidarna Polska powinna mieć wicepremiera miało charakter - jak słyszymy - "godnościowy".

Wedle naszych informacji Porozumienie ma zachować prestiżową funkcję wicepremiera dla lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Z kolei Solidarna Polska pozostanie bez reprezentanta w tej randze.