Ziobro dał pracę żonie Rzecznika Praw Dziecka. Joanna Piwowarczyk-Pawlak zarobi 3-6 tys. zł w weekend

Joanna Piwowarczyk-Pawlak została sędzią w lipcu ubiegłego roku. Orzeka w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa. Prywatnie jest żoną Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, a niegdyś dyrektorką Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. 4 września 2020 roku, decyzją Zbigniewa Ziobry, została powołana do komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej.

Żona RPD w komisji egzaminacyjnej. Prezes "Iustitii": Kompletny upadek różnych instytucji

Mikołaj Pawlak zapytany o nową posadę swojej żony powiedział dziennikarzom portalu Onet, że nie widzi konfliktu interesów, a jego małżonka wyłącza się ze spraw, do których przystępuje on jako Rzecznik Praw Dziecka. Podkreślił także, że jest ona "wieloletnim, doświadczonym i cenionym pracownikiem wymiaru sprawiedliwości i "zawsze miała wysokie oceny wizytatorów". Inne zdanie na temat powołania Joanny Piwowarczyk-Pawlak do komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej ma prezes Stowarzyszenia "Iustitia" Krystian Markiewicz, który stwierdził, że ta sytuacja to "kolejna odsłona planu PiS pod nazwą 'Rodzina na swoim'".

- To pokazuje, jak postępuje upadek, kompletny upadek różnych instytucji oraz znaczenie i prestiż wszelkich egzaminów. Innym przykładem tego upadku jest to, kto dziś kieruje i kto wykłada i pracuje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - powiedział prof. Markiewicz.

Żona Rzecznika Praw Dziecka może zarobić nawet sześć tys. zł w jeden weekend

Egzaminatorzy pracujący w komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 32 zł brutto za każdy sprawdzony test. Zazwyczaj w każdej warszawskiej komisji egzamin zdaje ok. 100-150 osób. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak powiedział Onetowi, że sprawdzanie tych egzaminów (są to testy jednokrotnego wyboru) trwa zazwyczaj cały weekend, choć bywa, że praca przeciąga się do wtorku. Oznacza to, że Joanna Piwowarczyk-Pawlak za jeden weekend pracy może zarobić od trzech do sześciu tys. zł brutto.