Sławomir Nowak ukrywał cztery miliony zł, mieszkania i samochód? "To manipulacja"

Pełnomocnik Sławomira Nowaka - Antoni Kania-Sieniawski, w rozmowie z WP skomentował informację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Biuro podało, że odnalazło ukryty majątek byłego polityka i szefa ukraińskiej firmy. W skrytkach miały znajdować się 4 mln złotych w gotówce w różnych walutach. Funkcjonariusze zabezpieczyli też samochód marki Land Rover oraz dwa mieszkania wycenione na dwa miliony złotych.

- To okropna, brutalna manipulacja. Została zorganizowana, by przykryć decyzję sądu, który orzekł, że premier Morawiecki rażąco naruszył prawo. Nie spotkałem się z takim przypadkiem w ciągu mojej 20-letniej kariery - powiedział pełnomocnik Nowaka mecenas Antoni Kania-Sieniawski.

Adwokat tłumaczy informacje CBA o przeszukaniu u Sławomira Nowaka

Według adwokata informacje podane przez CBA nie są prawdziwe. - Nie wiem, gdzie i u kogo CBA robiło przeszukania. Na pewno nie u mojego klienta. U niego w domu nie było żadnych służb. Sławomir Nowak nie ma też żadnych mieszkań, o których wspomina CBA. Nie mam pojęcia, do kogo należą. Skąd więc informacja, że pieniądze należą do mojego klienta? Pani też może iść do CBA i powiedzieć: mam w szafie milion złotych Sławomira Nowaka. Niestety działania CBA są porażające, nie ma cienia informacji, na jakiej podstawie uznano, że to majątek mojego klienta. Rzekomy luksusowy samochód należy do zupełnie innej osoby - mówi.

Adwokat Sławomira Nowaka dodaje, że przeszukanie w domu byłego polityka odbyło się w momencie zatrzymania. Wówczas funkcjonariusze zabezpieczyli 8 tys. euro i 40 tysięcy złotych, które to pieniądze miały należeć do żony Nowaka i pochodzić ze sprzedaży samochodu. Prawnik podkreśla, że jako obrońcy nie mają pojęcia o jakich przeszukaniach i pieniądzach mówi CBA. - Nie było żadnych czynności procesowych w tej sprawie. wszystko wskazuje więc na działanie polityczne - dodaje.

Mecenas ma spotkać się ze swoim klientem w czwartek. Sławomir Nowak został zatrzymany pod koniec lipca. Były polityk podejrzewany jest o korupcję, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Razem z nim do aresztu trafili były szef jednostki wojskowej GROM Dariusz Z. i przedsiębiorca Jacek P.

CBA po informacji o odkryciu ukrytego majątku Sławomira Nowaka dodaje, że mężczyzna ma usłyszeć kolejne zarzuty.