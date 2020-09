Prokurator zażądał wyłączenia sędziego z udziału w rozprawie SN. "Bo w latach 70. odbywał służbę w WSW"

W środę Izba Pracy Sądu Najwyższego bada pytanie prawne białostockiego Sądu Apelacyjnego ws. policyjnego emeryta, któremu na mocy ustawy dezubekizacyjnej obniżono emeryturę do 91,27 zł, a potem podniesiono ją do tysiąca złotych. Jak podaje Onet, godzinę przed rozpoczęciem rozprawy, prokurator złożył dwa wnioski: o odroczenie rozpoznania sprawy do momentu zajęcia się nią przez Trybunał Konstytucyjny oraz o wyłączenia ze składu orzekającego jego przewodniczącego sędziego Józefa Iwulskiego.

Prokurator dowiedział się o przeszłości sędziego z Wikipedii

Onet pisze, że w oficjalnym piśmie prokurator stwierdził, że Iwulski może być stronniczy w sprawie dezubekizacji, ponieważ w latach 70. odbywał służbę w Wojskowej Służbie Wewnętrznej. Jak poinformował, dowiedział się tego z Wikipedii. Kiedy sędzia zapytał, dlaczego wniosek został złożony dopiero w dniu rozprawy prokurator Bartłomiej Szyprowski z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, delegowany do Prokuratury Krajowej, powiedział, że informację tę dostał dopiero dzień wcześniej, bo nie interesuje się polityką.

Ostatecznie oba wnioski zostały odrzucone.