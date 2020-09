Kiedy następca Bodnara? Elżbieta Witek: Poproszę o zwołanie komisji

- Z mojej inicjatywy poproszę pana przewodniczącego o zwołanie komisji, bo musimy mieć opinię i jeżeli będzie to możliwe na tym posiedzeniu Sejmu, to zrobimy (powołamy komisję) to na tym posiedzeniu Sejmu - powiedziała Elżbieta Witek w kwestii wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

