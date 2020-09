Wiceszef MSWiA krytykuje Jadwigę Emilewicz. "Dzięki PiS coraz więcej Polaków stać na nowe auto"

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odniósł się do słów Jadwigi Emilewicz na Twitterze. Paweł Szefernaker uważa, "wbrew niektórym głosom w rządzie", że podnoszenie akcyzy na używane auta jest bardzo złym pomysłem.

Paweł Szefernaker krytykuje wicepremier Jadwigę Emilewicz w sprawie podwyższenia akcyzy na samochody używane

"Dzięki rządom PiS coraz więcej Polaków stać na nowe auto. Jestem przekonany, że lepsza sytuacja finansowa Polaków będzie napędzać sprzedaż nowych aut, jednocześnie nie będzie podnoszony podatek dla tych, których na zakupy w salonie samochodowym nie stać" - napisał wiceminister.

Jadwiga Emilewicz we wtorek była gościem konferencji "Innowacyjny ekosystem dla elektromobilności. Wyniki programu akceleracyjnego Pilot Maker Elektro ScaleUp". Podczas wystąpienia minister rozwoju przyznała, że rozważany jest powrót do podniesienia akcyzy na samochody używane.

- Rozważamy powrót do regulacji, która była opracowana w ubiegłej kadencji, która podnosi akcyzę na samochody używane - powiedziała dokładnie wicepremier. Polityk dodała, że obecny system akcyzowy pochodzi sprzed 1989 roku. Według niej prowadzi to do tego, że większą opłatę uiszczają ci, którzy mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym.

Jadwiga Emilewicz dodała, że wprowadzenie wyższej akcyzy na samochody używane będzie skutkować tym, że takich aut nie będzie się opłacało sprowadzać do Polski. W tej sprawie mają być już prowadzone rozmowy na linii Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Klimatu.