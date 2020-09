Borys Budka gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl [NA ŻYWO]

"Już w zeszłej kadencji złożyliśmy projekt ustawy zwiększający ochronę zwierząt, w tym zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Do ustawy autorstwa PiS będziemy zgłaszać poprawki, by wraz z takim zakazem wesprzeć przedsiębiorców w ich szybkim przebranżowieniu i uchronić miejsca pracy" - zapowiedział we wtorek na Twitterze przewodniczący klubu PO Borys Budka.

O głośnym projekcie ustawy Prawa i Sprawiedliwości, a także o planach Platformy Obywatelskiej na najbliższe miesiące z szefem partii rozmawiać będzie dziennikarz Gazeta.pl Łukasz Rogojsz.