Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu? "Koncepcja poważnie brana pod uwagę"

Od kilku tygodni liderzy Zjednoczonej Prawicy negocjują kształt rządu po rekonstrukcji. Wiadomo, że redukcji ulegnie liczba ministerstw, choć o zachowanie dawnych "wpływów" próbują walczyć koalicjanci PiS-u - Porozumienie i Solidarna Polska. Niewykluczone, że wspomnianym partiom przypadnie jedynie po jednym resorcie.

WP: Jarosław Kaczyński może wrócić do rządu. Miałby objąć tekę wicepremiera

Choć w ostatnich dniach częściej mówiło się o możliwym powrocie do rządu Jarosława Gowina, to według Wirtualnej Polski tekę wicepremiera mógłby objąć jednak Jarosław Kaczyński. Taka koncepcja ma być podobno "poważnie brana pod uwagę".

"Pomysł wejścia prezesa Kaczyńskiego do rządu mógłby zadziałać trzeźwiąco na koalicjantów spod znaku Ziobry i Gowina i zakończyć tygodnie negocjacji. Objęcie teki wicepremiera przez Kaczyńskiego rozładowałoby też napięcie w klubie PiS, w którym, jak mówił Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika 'Sieci', dla wielu posłów powrót Jarosława Gowina do rządu jest 'trudny do przyjęcia'" - pisze Mariusz Gierszewski z Wirtualnej Polski.

"Słyszałem taką informację, ale traktuję ją jako plotkę" - powiedział w rozmowie z WP współpracownik jednego z ministrów. Niewykluczone też, że informacja o możliwym wejściu Kaczyńskiego do rządu jest jedynie próbą wywarcia wpływu na premiera Morawieckiego, tak by ten zgodził się na niektóre zmiany w kierowanym przez siebie gabinecie.

Zakończyło się kolejne spotkanie liderów ZP. Negocjacje zostaną wznowione w środę

Wtorkowe spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy trwało ponad pięć godzin. Uczestniczyli w nim m.in. innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin. Negocjacje toczone w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej będą kontynuowane w środę.

Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki był przed spotkaniem pytany przez dziennikarzy o to, do ilu ministerstw zostanie zmniejszony rząd. Stwierdził, że to okaże się, gdy strony wypracują porozumienie. Dodał, że już najwyższy czas, aby do niego doszło. Jak stwierdził, tematem kolejnej tury rozmów będzie nie tylko rekonstrukcja rządu, lecz także obsada list wyborczych w najbliższych wyborach parlamentarnych.