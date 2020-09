Co rząd zrobi z konwencją stambulską? Ma trzy wyjścia

Pod koniec lipca premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek w sprawie konwencji stambulskiej do TK. Szef polskiego rządu chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność treści konwencji opublikowanej w Dzienniku Ustaw z oryginalnym tekstem i stwierdził, czy jej artykuły są zgodnie z zapisami polskiej konstytucji. Działanie premiera,wydawałoby się, zakończyło - przynajmniej na razie - toczącą się w rządzie dyskusje na temat tego, co zrobić z konwencją antyprzemocową, którą Polska ratyfikowała w 2015 roku. Jednak, jak podaje portal forsal.pl, w resortach spraw zagranicznych oraz rodziny wciąż trwają konsultacje w tej sprawie.

Trzy wyjścia rządu ws. konwencji stambulskiej

W 2015 roku Polska złożyła kilka zastrzeżeń do konwencji. Mogą być one składane najpóźniej w momencie ratyfikowania umowy. Później nie można składać już nowych.

Ponieważ złożone zastrzeżenia zgodnie z art. 79 Konwencji mają wygasnąć 1 lutego 2021 roku, obecna procedura ma na celu przedłużenie ich obowiązywania

- napisało portalowi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Teraz, jak zauważa forsal.pl, rząd ma teraz trzy wyjścia. Może, tak jak o to postulował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wypowiedzieć konwencję. - To dokument, który jest tego rodzaju lewicowym, tęczowym, homoseksualnym narzędziem do wprowadzania terroru w szkołach, czy w placówkach edukacyjnych. To jest najbardziej niebezpieczne. Coś co uderza w polską rodzinę, coś co jest sprzeczne z artykułem 18, z prawem rodziców do tego żeby mogli wychowywać dzieci - mówił w lipcu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Drugie wyjście to utrzymanie zastrzeżeń, a trzecie - ich wycofanie. Jak Ministerstwo Rodziny poinformowało forsal.pl, propozycja resortu sprawiedliwości jest taka, aby utrzymać w mocy jedno zastrzeżenie, jedno wycofać, a dwa, w związku ze zmianą stanu w obszarze prawa karnego, zmienić.

One dotyczyły przede wszystkim niedostosowania ówczesnych przepisów karnych do treści traktatu. Od tego czasu zostały one zmienione i dostosowane do zapisów konwencji, więc część zastrzeżeń z automatu stała się nieaktualna

- podał resort rodziny.