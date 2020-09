Rekonstrukcja rządu. Ryszard Terlecki: Rozmawiamy głównie o dwóch sprawach

Przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość rozmawiał z dziennikarzami w Sejmie. Wicemarszałek izby niższej parlamentu został zapytany o dzisiejszą rundę rozmów koalicyjnych.

Ryszard Terlecki: Nie możemy w nieskończoność odwlekać decyzji dotyczących rekonstrukcji

- Nie będą one trwać w nieskończoność. Nie możemy w nieskończoność odwlekać decyzji dotyczących rekonstrukcji. Nasi koalicjanci muszą się jednak z nami dogadać. Nie chcemy tworzyć jakichś faktów dokonanych, ale nie może być tak, że ta rekonstrukcja będzie odkładana w czasie bez jakichś rozsądnych decyzji z ich strony - odpowiedział Ryszard Terlecki cytowany przez TVN24.

Wicemarszałek Sejmu pytany był również o to, co jest powodem niezgody w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Polityk zdradził, że kwestiami spornymi są dwie sprawy. - To jest kwestia podziału czy kształtu rządu po rekonstrukcji, a także kwestia list wyborczych w przyszłych wyborach parlamentarnych - dodał. Poseł PiS został też zapytany o to, co się stanie, jeśli koalicjantom "zabraknie rozsądku". Terlecki odparł jedynie: "Zobaczymy".

Zgodnie z zapowiedziami rzecznika rządu rekonstrukcja Rady Ministrów przeprowadzona zostanie na przełomie września i października. Związana jest ona z podpisaniem nowej umowy koalicyjnej między PiS, Solidarną Polską i Porozumieniem, która obowiązywała do wyborów prezydenckich. W jej ramach dojdzie do zmiany obsady niektórych stanowisk. Jarosław Kaczyński już w sierpniu zapowiadał, że plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do około 12.