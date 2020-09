Michał Kamiński gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W poniedziałek na antenie TVN24 do sprawy ewentualnej koalicji PiS-PSL odniósł się wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Jak powiedział, nie zna żadnych przypadków "realnego kuszenia PSL-u" i podkreślił, że nawet gdyby taka propozycja ze strony PiS-u padła, to ludowcy by ją odrzucili.

REKLAMA

Dzisiaj żyjemy w Polsce w układzie, w którym połowa Polaków nienawidzi drugiej połowy Polaków. Jarosław Kaczyński chciałby być bardziej kochany w tej drugiej części. On chce rozmiękczyć tę drugą część dlatego, żeby mieć większe pole manewru po swojej stronie. Im bardziej PiS jest przyklejony do prawej strony, tym mniejsze pole manewru Jarosława Kaczyńskiego

- zaznaczył polityk, który w ostatnich wyborach kandydował z list PSL.