Hanna Gronkiewicz-Waltz broni Rafała Trzaskowskiego. "To był po prostu luz, jesteście starego ducha"

"Jeśli ktoś ma tylko problemy jak normalne zachowanie na dyskotece, czyli po prostu luz, to powiem wam jako mająca 7 krzyżyk, żałujcie, że jesteście takiego starego ducha. Moje pokolenie jednak dobrze się bawiło mimo komuny" - napisała na swoim Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz.

REKLAMA

Gronkiewicz-Waltz o krytyce Rafała Trzaskowskiego: Żałujcie, że jesteście takiego starego ducha

Wpis byłej prezydent Warszawy odnosi się do szeroko komentowanego nagrania, opublikowanego przez portal pudelek.pl. Na filmie widać jak Rafał Trzaskowski bez maseczki podchodzi do stołu didżejskiego i prosi o puszczenie bardziej tanecznej muzyki. - To jest moje miasto, weźcie to troszeczkę pod uwagę. Puść odrobinę funku, na chwilę, bo tu wszyscy chcą Wam zrobić krzywdę - słychać na nagraniu.

Sytuacja ta miała mieć miejsce około godziny 1 w nocy w niedzielę. Prezydent Warszawy miał zamówić piosenkę Jamiroquai i odejść. Rafał Trzaskowski nie skomentował tej sytuacji. Później opublikował jedynie fragment filmu "To właśnie miłość", gdzie Hugh Grant, wcielający się w postać brytyjskiego premiera, tańczy na schodach swojego apartamentu.

O komentarz w tej sprawie poproszony został m.in. Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący PO ocenił wagę nagrania jako "siedmiorzędną". - Nie byłem w klubie nad Wisłą z Rafałem Trzaskowskim, ale wiem, że jest znakomitym kompanem. Znamy się od wielu lat, kiedy byliśmy obaj w rządzie, to mieliśmy okazję wspólnie spędzać wieczory za granicą po pracy. Wiem, że jest duszą towarzystwa i fajnie się z nim umówić i spotkać (...) Sądzę, że pewnie z dwa miliony ludzi w Warszawie może powiedzieć "moje miasto", bo tu żyją i pracują. Nie widzę w tym nic złego, to tylko może budzić sympatię - dodał polityk w rozmowie z WP.pl.