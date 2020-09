Kaczyński o powrocie Gowina do rządu. Zamknęłoby to "pewien niedobry etap", ale reakcje "byłyby złe"

Jarosław Kaczyński odniósł się do spekulacji na temat powrotu Jarosława Gowina do rządu. Prezes PiS stwierdził, że zamknęłoby to pewien niedobry etap, ale reakcje na to w jego partii "byłyby złe".

2 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl