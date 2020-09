Kamiński o ewentualnych rozmowach PiS-PSL. "Zgodnie z naukami Stalina zaostrza się walka klasowa"

W piątek "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki miał złożyć propozycję współpracy liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Jak podkreślił dziennik, w ten sposób szef rządu chciałby pozbyć się z koalicji Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i zastąpić ją ludowcami. Zaprzecza temu Kosiniak-Kamysz.

Kamiński: Zgodnie z naukami Stalina zaostrza się walka klasowa

W poniedziałek na antenie TVN24 do sprawy odniósł się wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Jak powiedział, nie zna żadnych przypadków "realnego kuszenia PSL-u" i podkreślił, że nawet gdyby taka propozycja ze strony PiS-u padła, to ludowcy by ją odrzucili.

Dzisiaj żyjemy w Polsce w układzie, w którym połowa Polaków nienawidzi drugiej połowy Polaków. Jarosław Kaczyński chciałby być bardziej kochany w tej drugiej części. On chce rozmiękczyć tę drugą część dlatego, żeby mieć większe pole manewru po swojej stronie. Im bardziej PiS jest przyklejony do prawej strony, tym mniejsze pole manewru Jarosława Kaczyńskiego

- zaznaczył polityk, który w ostatnich wyborach kandydował z list PSL. Dodał, że prezes Prawa i Sprawiedliwości musi się liczyć z Tadeuszem Rydzykiem i Zbigniewem Ziobrą, a "gdyby udało mu się rozszerzyć do centrum, co mu się nie uda, miałby większe pole manewru".

Te gry z PSL czy z Kukizem, czy z kimkolwiek innym potrzebne są dlatego, bo zgodnie z naukami Józefa Stalina, wraz z sukcesami - w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości - zaostrza się walka klasowa. Zaostrza się walka wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ dzisiaj po cyklu wyborczym oni się czują, że już nie mają opozycji, już nie muszą wygrywać na tym etapie z opozycją

- powiedział Michał Kamiński.