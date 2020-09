Sondaż. Czy Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu? Polacy nie są zachwyceni tym pomysłem

Sondaż dotyczący tego, czy Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu, przeprowadziła agencja badawcza SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej". Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem lider Porozumienia Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu?". Pomysł powrotu byłego wicepremiera do rządu poparło 15 proc. respondentów, z kolei 36,6 proc. z nich odniosło się do niego krytycznie. Prawie połowa badanych, bo 48,4 proc. z nich, nie miała zdania na ten temat.

Senior Project Manager w SW Research Wiktoria Maruszczak wyjaśniła w rozmowie z "Rz", że powrót Jarosława Gowina do Rady ministrów popiera 11 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn. Prezes Porozumienia cieszy się także największym poparciem wśród osób z wykształceniem zawodowym, mieszkańców miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców i zarabiających w granicach 3001-5000 zł miesięcznie.

Rozstanie Jarosława Gowina z rządem. Nieoficjalnie: Będzie wicepremierem i ministrem

Jarosław Gowin był członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy od listopada 2015 roku do kwietnia 2020 roku. Pełnił funkcję wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Odszedł z Rady Ministrów po tym, jak sprzeciwił się organizacji wyborów prezydenckich wyłącznie w formie korespondencyjnej. Przed 10 maja taki pomysł forsował koalicjant Porozumienia - Prawo i Sprawiedliwość. Gowin proponował, żeby przed wyborami zmienić konstytucję i wydłużyć kadencję prezydenta do siedmiu lat (nie zgodziła się na to opozycja) lub wprowadzić poprawkę ustawy poświęconej wyborom prezydenckim 2020, której projekt złożył PiS, wprowadzając trzymiesięczne vacatio legis, aby przełożyć wybory planowane na 10 maja na późniejszy termin (ten pomysł spotkał się ze sprzeciwem Prawa i Sprawiedliwości).

Po tym, jak Jarosław Gowin odszedł z rządu, stanowisko wicepremiera objęła ministra rozwoju Jadwiga Emilewicz, a ministrem nauki i szkolnictwa wyższego został Wojciech Murdzek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że po planowanej na jesień rekonstrukcji rządu Jarosław Gowin może do niego wrócić i objąć stanowisko wicepremiera oraz szefa Ministerstwa Rozwoju.