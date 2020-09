Kaczyński przyznaje, że rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem. "Jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL"

W najnowszym numerze tygodnika "Sieci" prezes Prawa i Sprawiedliwości zauważa, że konieczne są zmiany o charakterze technicznym. Podkreślił, że przede wszystkim mają służyć usprawnieniu struktury samego rządu i przyspieszeniu procesów decyzyjnych. Jarosław Kaczyński powiedział, że to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy walczymy z kryzysem gospodarczym.

"Dotychczas pojawiały się sprawy, którymi zajmowano się jednocześnie w trzech ministerstwach. Każdy, kto trochę się zna na zarządzaniu, wie, że to musi powodować konflikty, nieporozumienia, wydłużać czas podejmowania decyzji. A często bywa i tak, że kiedy decyzja zapadnie, obciążona jest elementami niemerytorycznymi" - powiedział Jarosław Kaczyński. "Liczę, że [zmieni się] poziom koordynacji, nadzoru. Powtarzam - to zabieg w istocie techniczny, mający jednak wobec koalicyjnego charakteru naszych rządów oraz innych uwarunkowań, które w polityce zawsze występują, także pewien aspekt polityczny. Nie chodzi o żadną wielką reformę dla reformy, ale większą sprawność rządzenia i działania" - powiedział prezes PiS.

Powrót Gowina do rządu? "Dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia"

Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział również, że powrót Jarosława Gowina do rządu byłby pożyteczny, bo "zamknąłby pewien niedobry etap". "Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia. W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. (...) W oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Koalicja z PSL? "Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem"

Prezes PiS był także pytany o ewentualną koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. "Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, który wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (...) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić" - dodał Jarosław Kaczyński.

O tym, że takie rozmowy miały miejsce pisała "Gazeta Wyborcza". Według dziennika premier Mateusz Morawiecki miał złożyć propozycję współpracy liderowi PSL. W "Faktach" TVN Kosiniak-Kamysz pytany o ewentualne rozmowy PSL-PiS stanowczo zaprzeczał: Nie prowadzimy żadnych rozmów na temat koalicji, idziemy własną drogą jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie będziemy przystawką PiS-u.

Kaczyński znów o "ideologii LGBT"

Lider PiS zaznaczył także, że konieczne jest przeciwstawienie się "ideologii LGBT". "Ci, którzy nie walczyli - przykładów z Europy nie brakuje - przegrali. Ja ręki do tego, żebyśmy przegrywali z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji, nie przyłożę" - powiedział Jarosław Kaczyński i przywołał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który miał ją (cywilizację chrześcijańską) nazwać najbardziej życzliwą człowiekowi w dziejach świata. "Z tym nurtem, który dzisiaj tak atakuje, walczyć trzeba - choć rozumnie. Rozumnie nie znaczy, że nie walczyć albo walczyć z jakąś niebywałą łagodnością czy bez gotowości użycia wszystkich środków, którymi dysponuje państwo w obronie praw. Jestem za tym, by aktywnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom dla naszej cywilizacji, bo doświadczenia bierności pokazują zawsze ten sam efekt" - przekonywał Kaczyński.

