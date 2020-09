Jarosław Kaczyński wkracza na TikToka. Do "StopFurChallenge" nominował premiera

We wtorek 8 września Forum Młodych PiS i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt ustawy dotyczący praw zwierząt. Zakłada on m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego i częstsze kontrole w schroniskach.

>>>Jarosław Kaczyński o zakazie hodowli zwierząt futerkowych i cyrkach: To ustawa, którą poprą dobrzy ludzie

Tzw. Piątkę dla zwierząt przygotowali młodzi działacze partii rządzącej, a były premier stanowczo ją poparł, mówiąc m.in., że "w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt". Projekt ten jest jednak często przedstawiany jako inicjatywa samego Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński pojawił się na TikToku. Promował "Piątkę dla zwierząt"

W sobotę Forum Młodych PiS rozpoczęło w mediach społecznościowych akcję "StopFurChallenge" (fur w języku angielskim oznacza futro), mającą szerzej wypromować wspomnianą "Piątkę dla zwierząt". Można się spodziewać, że poniesie się ona szeroko, ponieważ zainaugurował ją sam Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy pojawił się w krótkim spocie zamieszczonym m.in. w serwisie TikTok oraz na Facebooku i Twitterze.

Jarosław Kaczyński zainaugurował 'StopFurChallenge' Screen, Forum Młodych PiS, Tiktok.com/forummlodychpis

"'Piątka dla zwierząt'. Pierwszą osobą, która chce wyrazić jeszcze raz wyrazić poparcie dla tej ustawy, jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Zachęcamy do tego, by wyrażać poparcie, zachęcać znajomych i rodzinę, tak by pokazali poparcie społeczne dla naszej inicjatywy" - mówi na początku nagrania Michał Moskal, przewodniczący młodzieżówki PiS.

Po chwili głos zabrał Kaczyński. "Szanowni państwo, to jest naprawdę potrzebne. Tu dzieje się naprawdę sporo złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę" - stwierdził.

Do "wyzwania" oraz dalszego promowania akcji prezes PiS nominował premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa komitetu wykonawczego partii Krzysztofa Sobolewskiego. - By dalej w tym kierunku działali. By ta akcja się udała. Jest ona potrzebna zwierzętom, ale przede wszystkim ludziom. Dobrym ludziom - podkreślił Kaczyński.