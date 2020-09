PSL zaprzecza pogłoskom o koalicji z PiS-em. "Plotki wyssane z palca Jarosława Kaczyńskiego"

W piątek Jarosław Sachajko, poseł Koalicji Polskiej, w której skład wchodzą m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15, był gościem Roberta Mazurka w programie "Poranna rozmowa RMF FM". Zapytany o to, czy jego formacja polityczna powinna wejść w koalicję z PiS, odpowiedział, że tak właśnie powinno się stać. "Gazeta Wyborcza" opisała wcześniej, że rozmowy w tej sprawie już się toczą, a premier Mateusz Morawiecki miał złożyć propozycję współpracy liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

- Powinniśmy wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, żeby zmieniać rzeczywistość. To jest jedyne racjonalne działanie. Nie poszedłem do polityki, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość również dla moich dzieci - mówił Sachajko, członek Kukiz'15.

Do słów Sachajki oraz medialnych doniesień o możliwym mariażu PSL-u ze Zjednoczoną Prawicą odniósł się już szef ludowców.

Nie prowadzimy żadnych rozmów na temat koalicji, idziemy własną drogą jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie będziemy przystawką PiS-u, nie będziemy też w jakichś innych układach, nie interesują nas żadne stołki, o żadnych stołkach nie prowadzimy rozmów

- powiedział w rozmowie z "Faktami" TVN Kosiniak-Kamysz. Z kolei Paweł Kukiz podkreślił w rozmowie z PAP, że "należy rozpatrywać koalicję z każdym, kto zagwarantuje realizację postulatów Kukiz'15".

Pogłoski o ewentualnym poszerzeniu obozu rządzącego o Koalicję Polską zdementował też europoseł tego ugrupowania - Krzysztof Hetman.

- Te wszystkie informacje, które krążą od wielu miesięcy na temat zarówno spotkań Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak i to, że Polskie Stronnictwo Ludowe dostaje jakiekolwiek propozycje wejścia do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością są zwykłą plotką, są nieprawdą. Pojawiają się tylko po to, aby szantażować Solidarną Polskę [Zbigniewa Ziobry - red.] i straszyć ich, że Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby zająć ich miejsce - mówił Hetman w piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach".

Dodał, że ewentualny mariaż ludowców z koalicją rządzącą "jest plotką wyssaną z palca Jarosława Kaczyńskiego", która została później "podrzucona mediom". - Nie rozmawiamy o zapaści w polskiej służbie zdrowia, w finansach publicznych. Nie rozmawiamy o przepełnionych klasach w polskich szkołach, gdzie nie można dzisiaj zachować reżimu sanitarnego z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło deformę edukacji - wyliczał.

Hetman o wejściu PSL-u do koalicji z PiS-em: My z Prawem i Sprawiedliwością chcemy zwyciężać

Hetman zaznaczył też, że Kosiniak-Kamysz po raz ostatni spotkał się z premierem Morawieckim wiele miesięcy temu, a tematem ich rozmowy były ustawy covidowe oraz kwestia wsparcia dla polskich przedsiębiorców w czasie koronakryzysu. - My z Prawem i Sprawiedliwością chcemy zwyciężać, chcemy z nimi wygrać, a nie wchodzić w koalicję. Nie chcemy współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością - stwierdził Hetman w "Faktach po Faktach".

Obecny z studiu Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski, ocenił, że trudno mu sobie wyobrazić wejście PSL-u do koalicji rządzącej, ponieważ oznaczało by to konieczność całkowitej zmiany jej programu. Dodał, że według jego informacji, żadne rozmowy w tej sprawie się nie toczą.