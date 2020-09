Mikołaj Pawlak wskazał wiele obszarów swojej aktywności, wśród nich zmianę dotyczącą praktyki przed sądami rodzinnymi w porównaniu do lat poprzednich. - Szacunkowo na pracownika przypadało od 80 do 100 spraw. Z tak zwaną aktywnością RPD przed sądami, na pracownika przypadało 4-6 spraw maksymalnie - mówił.

Rzecznik Praw Dziecka był pytany przez senatorów o jego głośną wypowiedź nt. leków, które edukatorzy rzekomo podawali dzieciom. - Mogłem powiedzieć nieco bardziej precyzyjnie w czasie wywiadu, że to są środki farmakologiczne, będące syntetycznym odpowiednikiem estradiolu, czyli hormonu, który działa za pośrednictwem swoistych receptorów na narządy płciowe, gruczoł sutkowy, podwzgórze, przysadkę, warunkując drugo- i trzeciorzędne cechy płciowe - powiedział Pawlak. Dodał, że w sprawie toczy się śledztwo.

Mikołaj Pawlak o komisji ds. pedofilii

RMF FM przytacza też wypowiedź Pawlaka nt. komisji ds. pedofilii, która powstała w lipcu. Jej przewodniczącym został Błażej Kmieciak - kandydat Pawlaka. - Jeżeli uda się w ciągu półtora miesiąca zbudować Urząd komisji ds. pedofilii to będzie to duże osiągnięcie - powiedział rzecznik. - Z tego co wiem, to jest tworzenie absolutnie nowego urzędu, wobec którego nawet nie było, poza rezerwą budżetową, wskazanego paragrafu - podkreślił.

Komisja istnieje od lipca. Jak podaje RMF FM, wciąż nie ma siedziby, systemu informatycznego czy pracowników. Z doniesień wynika, jak podaje stacja, że finanse komisji obcięto z 8 do 5 mln zł. - Jest przygotowane, z tego co wiem, miejsce, które będzie biurem. Myślę, że to jest kwestia tygodnia-dwóch gdy te podstawowe rzeczy, bo trzeba było założyć NIP, REGON, nawet pieczęć sporządzić. W najbliższych dniach będą przekazane środki już z rezerwy budżetowej - mówił Pawlak.