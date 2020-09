Nieoficjalnie: Jarosław Gowin wraca do rządu. Wiadomo, który resort obejmie

Jak podaje RMF FM Jarosław Gowin ma otrzymać stanowisko ministra rozwoju. Takie ustalenia miały paść na ostatnim spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy. Oznacza to, że z kierowania tym resortem pożegna się Jadwiga Emilewicz. Decyzje w tej sprawie mogą oficjalnie zapaść już w najbliższy wtorek.

REKLAMA

Jarosław Gowin może zastąpić Jadwigę Emilewicz w Ministerstwie Rozwoju

Jak wcześniej informowano Jadwiga Emilewicz miałaby zrezygnować z członkostwa w Porozumieniu. Tym samym, jako osoba bezpartyjna, mogłaby po rekonstrukcji rządu otrzymać stanowisko ministra w innym resorcie. Obecna minister rozwoju nie może przejść do Prawa i Sprawiedliwości, gdyż zostałaby złamana umowa koalicyjna między PiS, a Solidarną Polską i Porozumieniem. Na stole ma być także jeszcze jeden scenariusz. Według ustaleń RMF Jadwiga Emilewicz miałaby pełnić funkcję ministra w kancelarii premiera.

Zobacz wideo Emilewicz o pogłoskach ws. rekonstrukcji rządu

Zgodnie z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego na jesieni przeprowadzona zostanie rekonstrukcja rządu. W związku z tym ma dojść do zmniejszenia liczby ministerstw. Koalicjanci PiS - Solidarna Polska i Porozumienie, mają stracić po jednym resorcie. Wszystko to za sprawą połączeniu kilku ministerstw. Jednym z pomysłów jest połączenie resortów edukacji i nauki oraz szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma natomiast być włączone do Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Klimatu ma być połączone z resortem środowiska. Stanowisko ministra może w ten sposób stracić Michał Woś z Solidarnej Polski. Ministerstwo sportu ma zostać włączone do resortu kultury. Problemem ma być Ministerstwo Cyfryzacji - prawdopodobne jest jednak, że jednostka ta zostanie dołączona do kancelarii premiera.

Zgodnie z zapowiedziami Ryszarda Terleckiego następne rozmowy koalicjantów odbędą się najprawdopodobniej we wtorek 15 września. - Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia - powiedział wicemarszałek Sejmu.