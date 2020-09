Poseł PSL-Kukiz'15 Jarosław Sachajko: Powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość

Jarosław Sachajko, poseł Koalicji Polskiej, w której skład wchodzą Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15, był gościem Roberta Mazurka w programie "Poranna rozmowa RMF FM". Zapytany o to, czy jego formacja polityczna powinna wejść w koalicję z PiS, odpowiedział, że tak. "Gazeta Wyborcza" opisała wcześniej, że rozmowy w tej sprawie się toczą, a premier Mateusz Morawiecki miał złożyć propozycję współpracy liderowi PSL.

- Powinniśmy wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, żeby zmieniać rzeczywistość. To jest jedyne racjonalne działanie. Nie poszedłem do polityki, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość również dla moich dzieci - mówił Sachajko.

Kosiniak-Kamysz nie chce koalicji z PiS. Sachajko: Liderzy powinni się spotkać

Kiedy Robert Mazurek zauważył, że lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił z całą stanowczością, że nie będzie koalicji z partią rządzącą, Jarosław Sachajko powiedział, że decyzję w tej sprawie powinni podjąć liderzy wszystkich tworów politycznych wchodzących w skład Koalicji Polskiej.

- Liderzy powinni się spotkać z PiS i ustalić, czy jest możliwość współpracy - powiedział Sachajko.

Poseł Koalicji Polskiej powiedział także, że propozycja wejścia do rządu jest nie do zaakceptowania zarówno przez niego, jak i przez Pawła Kukiza.

- Oferta wejścia do rządu i bycia wiceministrem za pensję kierownika supermarketu nie jest czymś, co odpowiada Pawłowi Kukizowi czy mnie, czy innym politykom Koalicji Polskiej. My chcemy załatwiać sprawy polskie - powiedział Jarosław Sachajko, przyznając, że propozycja przyłączenia się do koalicji rządzącej padła, ale jemu bezpośrednio nikt nie zaoferował żadnej teki.