Kim jest Lucyna Klein-Klarenbach? Żona prezentera TVP Info została członkinią rady nadzorczej

Lucyna Klein-Klarenbach jest żoną prezentera TVP Info Adriana Klarenbacha od 1997 roku. Po raz pierwszy zrobiło się o niej głośno w 2018 roku. Wówczas wystartowała w wyborach samorządowych jako kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na radną warszawskiej Wawer. Choć znalazła się na trzeciej pozycji na liście PiS, mandatu nie zdobyła. Zagłosowało na nią 313 osób. Stanowi to 3,57 proc. głosów oddanych w skali okręgu wyborczego. Po raz kolejny usłyszeliśmy o niej w czerwcu tego roku, kiedy została dyrektorką biura zarządu PKP. Zanim objęła to stanowisko, była ekspertką ds. komunikacji w należącej do PKP spółce XCity Investment. Niedługo później Onet ujawnił, że w lipcu 2020 roku powołano ją na członkinię rady nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa.

REKLAMA

Plakat wyborczy Lucyny Klein-Klarenbach Fot. Prawo i Sprawiedliwość

Nepotyzm w instytucjach związanych z ARP? Żona wiceministra zrezygnowała z posady

Centrala Zapatrzenia Hutnictwa, w której radzie nadzorczej zasiada Lucyna Klein-Klarenbach, to państwowa spółka z siedzibą w Katowicach. Jej większościowym akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu - spółka Skarbu Państwa znajdująca się pod bezpośrednim nadzorem premiera Mateusza Morawieckiego. Z ustaleń portalu Onetu wynika, że zasiadając w radzie nadzorczej CZH, Lucyna Klein-Klarenbach może zarobić prawie 100 tys. zł brutto rocznie.

Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest większościowym akcjonariuszem CZH, nadzoruje też pracę Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. 26 sierpnia br. prezeską tej ostatniej organizacji została żona wiceministra cyfryzacji Kamila Andruszkiewicz. Po fali krytyki i oskarżeń o nepotyzm zrezygnowała z powierzonej jej funkcji.