Amerykanie zablokują dekoncentrację mediów w Polsce? PiS otrzymał ostrzeżenie

Zjednoczona Prawica od dłuższego czasu przymierza się do dekoncentracji rynku medialnego w Polsce, na co naciska sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak ustalił Onet, te plany być może trzeba będzie jednak odłożyć na bok. Obóz rządzący otrzymał bowiem nieformalne ostrzeżenia o tym, że "jakakolwiek ingerencja w rynek medialny spotka się ze stanowczym sprzeciwem amerykańskiego rządu". Premier Mateusz Morawiecki miał osobiście przekonywać Kaczyńskiego, by nie wywoływać niepotrzebne konfliktu między Polską a USA.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta