- Wbrew temu, co się o mnie mówi, nie założyłem "spółdzielni kłusowniczej" - powiedział Szymon Hołownia, odnosząc się do dołączenia do jego ruchu Polska 2050 posłanki Hanny Gill-Piątek, która odeszła z Lewicy. Jak dodał, nazywanie go "kłusownikiem" oznacza również nazywanie posłanki Lewicy "zwierzyną łowną".

Fot. Grzegorz Skowronek / AG