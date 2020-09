Kolejna runda negocjacji w Zjednoczonej Prawicy we wtorek. Grodzki: Rekonstrukcja przypomina yeti

- Kolejna runda rozmów się odbyła, następna będzie na początku przyszłego tygodnia, pewnie we wtorek. Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to jeszcze musi trochę potrwać - powiedział do dziennikarzy zgromadzonych przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS.

Rekonstrukcja rządu. Tomasz Grodzki: Przypomina yeti

Czwartkowe spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej rozpoczęło się ok. godz. 14. W rozmowach uczestniczyli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin.

W tym miesiącu to już trzecie spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Zmiany w Radzie Ministrów zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać m. in. zmniejszona liczba ministerstw, żeby usprawnić proces decyzyjny w rządzie.

O negocjacje w sprawie rekonstrukcji w czwartek rano był pytany na konferencji marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Ta rekonstrukcja rządu zaczyna powoli przypominać yeti. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Pożyjemy, zobaczymy. Jako patriota naszej ojczyzny wierzę, że partia rządząca będzie się kierowała tym, żeby po rekonstrukcji rząd był sprawniejszy i lepiej prowadził Rzeczpospolitą - skomentował.