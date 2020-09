Pod koniec sierpnia "Super Express" poinformował, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski spędza urlop na Wyspach Kanaryjskich. Gazeta opublikowała też zdjęcia byłego szefa resortu zdrowia żeglującego po Oceanie Atlantyckim. Przypomniano też, że jeszcze kilka tygodni wcześniej Szumowski rekomendował, by z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczne wakacje planować w kraju.

Szumowski o wakacjach w Hiszpanii: Spędziłem te 10 dni w pomieszczeniu i na wodzie. Ryzyko było żadne

W czwartek na antenie RMF FM Szumowski tłumaczył, dlaczego mimo wszystko zdecydował się na zagraniczny wyjazd. - To nawet nie była Hiszpania. Po prostu spędziłem 10 dni na oceanie. Z jedną osobą. Wydawało mi się, że właśnie podczas żeglowania uda się uzyskać trochę prywatności. Ale i tak ktoś zrobił nam zdjęcia, co nie jest przyjemne. Mimo wszystko wakacje się udały, a na wodzie spędziliśmy ponad 100 godzin. Na ląd zeszliśmy raz i to na wysepkę, gdzie - z tego co wiem - nie było ani jednego przypadku koronawirusa - powiedział były szef resortu zdrowia.

- Na wakacjach byłem wtedy, gdy wiedzieliśmy już, że z powrotów wakacyjnych jest po kilkanaście, kilkadziesiąt zakażeń, a nie setki. Spędziłem te 10 dni w pomieszczeniu i na wodzie. Myślę, że ryzyko było więc żadne - dodał.

Szumowski o swoich planach po dymisji: Nie będę zawodowym posłem

Szumowski podał się do dymisji 18 sierpnia, choć wcześniej zapewniał o tym, że w czasie walki z epidemią "nie opuści okrętu". - Nie można publicznie dyskutować terminu odejścia. Wtedy nie znałem konkretnego dnia, ale wiedziałem, że stanie się to wkrótce. Gdy toczy się medialna dyskusja o dymisjach, o rekonstrukcji, każdy normalny minister, jeśli zawarł umowę z głównymi osobami w państwie, nie zdradza na zewnątrz takich szczegółów. Rozmawiałem z prezesem i premierem na ten temat. Wszyscy mają świadomość, jakie były powody dymisji i nie słyszałem, by ktoś miał do mnie pretensje - wyjaśnił były minister zdrowia.

- Rząd jest szybko pędzącą machiną. Trudno, bym samodzielnie uprawiał politykę medialną i decydował, kiedy odbędzie się rekonstrukcja - zaznaczył.

Szumowski zapewnił też, że pozostanie w Klubie Parlamentarnym PiS, choć nie będzie "zawodowym posłem". - Będę pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Do końca kadencji jestem posłem. Będę mógł się skupić bardziej na moim okręgu. Do tej pory jako minister, szczególnie w okresie epidemii koronawirusa, swoje poselskie obowiązki - wizyty w regionie, rozmowy z ludźmi, mocno zaniedbałem - przyznał.

W trakcie rozmowy Szumowski dał też popis swoich muzycznych umiejętności, co można zobaczyć na poniższym filmie.