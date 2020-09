Adam Bielan w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Kilka dni temu Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, został zapytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze uzyskać większość w izbie wyższej parlamentu. - Jest to możliwe. Od początku rozmów na temat szykowania się władz Senatu po wyborach parlamentarnych sądziłem, że, jeśli nie uda nam się zdobyć większości w Senacie bezpośrednio po wyborach, to kolejnym momentem, kiedy to będzie możliwe, będzie okres po wyborach prezydenckich - powiedział Bielan. - Nie prowadzę w tej chwili żadnych rozmów z kolegami z Senatu, ale znając charakter tej instytucji, znając wielu senatorów, również opozycji, jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach - dodał.

