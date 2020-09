Michał Dworczyk: To nie Jarosław Kaczyński stworzył "piątkę dla zwierząt"

We wtorek 8 września Forum Młodych PiS i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt ustawy dotyczący praw zwierząt. Zakłada on m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego i częstsze kontrole w schroniskach. Tzw. piątkę dla zwierząt przygotowali młodzi działacze partii rządzącej, a prezes PiS stanowczo ją poparł, mówiąc m.in., że "w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt". Projekt ten jest jednak często przedstawiany jako inicjatywa samego Jarosława Kaczyńskiego.

REKLAMA

- Ustawę zaproponowało Forum Młodych PiS. Pan prezes Kaczyński był na tej konferencji i gorąco wspiera ten projekt, ponieważ chyba większość osób wie, z jaką troską prezes Kaczyński pochyla się nad zwierzętami, ich bezpieczeństwem - tłumaczył szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń".

Michał Dworczyk o sprzeciwie futerkowców: Nie zaskakują mnie protesty z ich strony

Gospodarz programu Bogdan Rymanowski zacytował słowa jednego z liderów branży futrzarskiej Szczepana Wójcika, który stał się bohaterem filmu dziennikarza Onetu Janusza Schwertnera pt. "Krwawy biznes futerkowców". Biznesmen stwierdził, że jako obywatel czuje się zdradzony przez PiS, "które dogadało się z niemieckimi mediami, aby zdradzić polskie rolnictwo i prowadzić zakazy w tych sektorach, które są solą w oku naszej niemieckiej konkurencji". Michał Dworczyk odpowiedział, że nie zaskakują go protesty osób związanych z branżą futrzarską, bo jeśli przepisy wejdą w życie, osoby te na pewno odczują ich skutki.

Szef Kancelarii Premiera polemizował także ze słowami posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, który stwierdził, że "Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie znów próbował zniszczyć polskie hodowle pod pretekstem działań ekologicznych i kłaniania się lewicy", a PiS będzie chciało zrównać prawa zwierząt z prawami ludzi.

- To są jakieś bzdury. Wydaje mi się, że nawet różnice polityczne do tego rodzaju wypowiedzi nie powinny skłaniać, że jakaś formacja polityczna, a zwłaszcza PiS, będzie zrównywała prawa zwierząt z prawami ludzi. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Chcemy chronić zwierzęta i ograniczać ich cierpienie - powiedział Michał Dworczyk.