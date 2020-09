Morawiecki dziękuje opozycji za zaangażowanie w sprawie Białorusi. "Nasz głos jest lepiej słyszany"

- Zagrożenia są ogromne. Widać wyraźnie, że pan Łukaszenka, który jest coraz bardziej zdeterminowany i prosi o pomoc Rosję, już właściwie odpuszcza suwerenność Białorusi, można tak rzec - tak sytuację u naszych sąsiadów skomentował w środę premier Mateusz Morawiecki.

- Na forum międzynarodowym upominamy się o wolną i suwerenną Białoruś - podkreślił. Szef rządu zaznaczył, że "Białoruś ma swój moment solidarnościowy, przełomowy moment, który powoduje, że mamy do czynienia z przebudzeniem całego narodu".

- Chcę podziękować posłom opozycji. Do tej pory mówimy zasadniczo jednym głosem. To ważne, bo wtedy nasz głos jest lepiej słyszany na zachodzie. Także europarlamentarzystom, pani minister Annie Fotydze, panu przewodniczącemu Ryszardowi Legutce i panu przewodniczącemu Robertowi Biedroniowi za ich zaangażowanie i za to, że podtrzymują sprawę białoruską na forum europarlamentu. To jest bardzo ważne - mówił premier.

Protesty na Białorusi. Swiatłana Cichanouska w Polsce

Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie z wizytą w Polsce. W środę spotkała się m.in. ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki. Cichanouska przypomniała, że powyborcze protesty w jej kraju trwają od miesiąca. - Jesteśmy w środku naszej walki. Nasze protesty nie wygasną - mówiła polityk. Zdaniem Swiatłany Cichanouskiej na Białorusi przekroczony został punkt, z którego nie ma już powrotu.

- 9, 10 i 11 sierpnia pokojowe demonstracje spotkały się z brutalną reakcją władzy. Ludzie byli bici na ulicach i wsadzani do więzień. Zginęło sześć osób. To był dla nas wielki szok. Nie wyobrażaliśmy sobie, że w naszym kraju może dojść do takiej agresji - tłumaczyła.

- To trudne czasy dla nas, trudne czasy w naszej historii, ale nasz naród się przebudził. Nie chcemy już żyć w tym reżimie. Rozumiemy, że jest wiele problemów, chcemy je rozwiązać, musimy je rozwiązać bo nie chcemy być niewolnikami we własnym kraju. Będziemy dążyć do rozwiązania tych problemów samodzielnie - mówiła z kolei podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.