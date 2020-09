RMF: Raport o praworządności w Polsce zostanie zaostrzony. "Sytuacja jest bardzo niepokojąca"

W przyszłym tygodniu PE zagłosuje nad moim sprawozdaniem, które zawiera szczegółowy przegląd tego, w jaki sposób praworządność, demokracja i prawa podstawowe zostały podważone i naruszone w Polsce od 2015 roku

- powiedział w rozmowie z RMF FM Lopez Aguilar, twórca raportu o praworządności w Polsce. Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka radia w Brukseli ustaliła, że raport ma zostać zaktualizowany, a także zaostrzony, bo, jak podkreślił hiszpański eurodeputowany, "sytuacja w Polsce jest bardzo niepokojąca" i pogorszyła się "eskalacją mowy nienawiści i brutalności policji wobec osób LGBTI". Aguilar odniósł się w ten sposób do aresztowań 48 osób w czasie protestu solidarnościowego z aktywistką Margot. Podkreślił, że chodzi także o spór w polskim rządzie, dotyczący konwencji stambulskiej. Jak twierdzi, wycofanie się z niej byłoby "poważnym krokiem wstecz".

Spór o konwencję stambulską

Pod koniec lipca premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek w sprawie konwencji stambulskiej do TK. Szef polskiego rządu chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność treści konwencji opublikowanej w Dzienniku Ustaw z oryginalnym tekstem i stwierdził, czy jej artykuły są zgodnie z zapisami polskiej Konstytucji. Działanie premiera zakończyło - przynajmniej na razie - toczącą się w rządzie dyskusję na temat tego, co zrobić z konwencją antyprzemocową, którą Polska ratyfikowała w 2015 roku.

Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zapowiadali, że złożą w ministerstwie rodziny wniosek o wypowiedzenie konwencji, co zrobili kilka dni później. - Złożyłem formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie działań nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej - poinformował na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. - Wprowadziliśmy do naszego systemu lewicowego, genderowego konia trojańskiego i najwyższy czas, by tę konwencję wypowiedzieć - podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.