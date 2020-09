Zmiany dot. hodowli zwierząt futerkowych. Ociepa: Nie może być zapisu, który likwiduje gałąź gospodarki

- Nie widzimy jeszcze konkretnych zapisów, ale rozumiem, że nie będzie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, to kwestia ucywilizowania tych hodowli. My, ludzie, zwierzęta także zjadamy i korzystamy z nich w innych aspektach, ale możemy to robić w sposób cywilizowany, który nie zadaje bólu i cierpienia. Niezwykle istotne jest żeby to pogodzić - powiedział w Radiu Plus Marcin Ociepa, wiceprezes Porozumienia i wiceminister obrony narodowej.

REKLAMA

Marcin Ociepa o zmianach dot. hodowli zwierząt futerkowych

- Nie może być zapisu, który likwiduje gałąź gospodarki, czy jakąś działalność gospodarczą a priori. Poczekajmy na zapisy, które w naszym odczuciu powinny zmierzać do tego żeby cywilizować hodowle. Rzecz w tym żeby nie zadawać bólu i myślę, że na to nas stać - podkreślił.

We wtorek Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany legislacyjne dotyczące hodowli zwierząt futerkowych. Nowe przepisy mają również ograniczyć m.in. ubój rytualny w Polsce, który miałyby odbywać się jedynie na potrzeby związków wyznaniowych. Projekt wprowadza również zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt. Miałyby one być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe czy przez organizacje pożytku publicznego. Zmiany zakładają również ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi.

Zobacz wideo "Piątka dla zwierząt" PiSu. Jarosław Kaczyński zapowiada zakaz hodowli zwierząt futerkowych

"Krwawy biznes futerkowców"

Projekt ustawy dotyczącej praw zwierząt został przedstawiony w dniu premiery filmu "Krwawy biznes futerkowców" Janusza Schwertnera. Dokument ten przedstawia koszmarne warunki, jakie panują w największej hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, pokazuje związki lidera branży Szczepana Wójcika z o. Tadeuszem Rydzykiem i tłumaczy, w jaki sposób lobby futerkowe powstrzymało Jarosława Kaczyńskiego przed wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych.