Mateusz Morawiecki w Programie Pierwszym Polskiego Radia mówił o tym, że wydarzenia na Białorusi są ważne nie tylko dla Polski ale i całej Europy. Z tego powodu premier proponuje spotkanie dla liderów opozycji.

Mateusz Morawiecki zaprasza opozycję na spotkanie w sprawie Białorusi

- Chciałbym zaanonsować zaproszenie dla opozycji na przyszły tydzień, po to, żeby znowu porozmawiać o Białorusi w obecnym stanie wydarzeń - mówił premier. Polityk podkreślił, że poprzednia rozmowa była konstruktywna, a przedstawiciele opozycji "w ogromnej większości" popierali działania rządu w sprawie kryzysu na Białorusi.

Mateusz Morawiecki dodał, że rozmowy w tej sprawie przynoszą efekty zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i na forum międzynarodowym. - Tutaj działanie przedstawicieli opozycji, chociażby pana Roberta Biedronia w PE, jest bardzo jednoznaczne, wskazujące na brak legalności władzy na Białorusi i inspirujące inne grupy parlamentarne - wyjaśniał dalej polityk.

Premier dodał, że ostatnie protesty pokazują, że Białorusini "nie tylko przełamali swój strach, ale też pokazują Europie, że chcą należeć do wolnych, demokratycznych i praworządnych narodów". Według niego Polska cały czas pomaga Białorusinom w tej kwestii.

- Pomagamy ludziom, tym torturowanym. To rzecz absolutnie skandaliczna, żeby w Europie dochodziło do tak brutalnego traktowania opozycji, do takiego traktowania ludzi, którzy protestują (...). Pomagamy ludziom zarówno w szpitalach, jak i poprzez pomoc materialną, czy humanitarną. Wspieramy ich w przekazywaniu prawdziwych informacji. W przekazywaniu prawdy o tym, co dzieje się na Białorusi - powiedział premier Morawiecki.