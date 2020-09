Paweł Kowal o sytuacji politycznej w Polsce: Elżbieta Witek rządzi Sejmem jak własnym mieszkaniem

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal był gościem Radia ZET. Podczas rozmowy z Beatą Lubecką mówił m.in. o sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i planowanej rekonstrukcji rządu. Polityk stwierdził, że z politowaniem obserwuje to, że "czołowe osoby w rządzie mają tyle czasu na nasiadówki partyjne i debaty kto i kogo". Ocenił, że negocjacje dotyczące zmian, które mają zostać wprowadzone w rządzie, służą "zaspokajaniu ego członków obozu władzy".

- W ich przekonaniu nie mają już z kim przegrać. Mają syndrom tych, którzy będą rządzić wiecznie. Wie pani, ja jestem historykiem. W tym sensie patrzę na to spokojnie, bo wiem z historii, że nie jednej władzy się wydawało, że jest już na zawsze i na wieki - powiedział Paweł Kowal.

Paweł Kowal: Posłowie nie mają nic do powiedzenia, nie zawsze mogą wejść na salę plenarną

Poseł Koalicji Obywatelskiej ocenił, że polityka obecnego rządu jest oparta na różnicowaniu Polaków i napuszczaniu jednych na drugich. Stwierdził także, że system w Polsce zmierza ku "rządom silnej ręki małej grupy partyjnej".

- Proszę zobaczyć - z jednej strony mamy realne problemy polityczne, a z drugiej cały czas skupienie się na większej władzy. Pytam się: do czego potrzeba więcej władzy dzisiejszej większości? Mogą sobie wszystko, co chcą przeforsować w Sejmie. Elżbieta Witek rządzi Sejmem jak własnym mieszkaniem, posłowie mają do powiedzenia nic, nawet nie zawsze mogą wejść na salę plenarną. I cały czas więcej, więcej, więcej - powiedział Kowal.

Pytany o to, dlaczego obóz rządzący dąży do "rządów silnej ręki", stwierdził, że w psychologii władzy jest taki moment, kiedy ktoś chce mieć władzę dla samej władzy i dla pewności, że jej nie straci i że właśnie taką sytuację możemy obserwować w Zjednoczonej Prawicy.