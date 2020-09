Minister rolnictwa pytany o plan Kaczyńskiego na fermy futrzarskie, odpowiedź nerwowa. "Pytać prezesa"

Po przedstawieniu przez Jarosława Kaczyńskiego projektu ustawy przewidującej m.in zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce w środowisku związanym z tzw. lobby futrzarskim zawrzało. W sprawie projektu, który ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu, głos zabrał m.in. Szczepan Wójcik, lider branży futerkowej blisko związany ze środowiskiem Tadeusza Rydzyka. - Czuję się zdradzony przez PiS - przyznał wprost.

Minister Ardanowski pytany o plan Kaczyńskiego ws. ferm futrzarskich. "Pytać prezesa"

W sprawie nie wypowiadają się na razie otwarcie przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, które sprzeciwiało się likwidacji ferm, a dwa lata temu odrzuciło inicjatywę przepisów zakazujących prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych. Dziennikarze Onetu próbowali uzyskać komentarz od ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Reakcja - jak opisują - była "nerwowa".

Proszę pytać pana prezesa, nie mnie

- odparł krótko, po czym się rozłączył. Komentarza nie udało im się także uzyskać od wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego, który stwierdził, że "nie zapoznał się ze szczegółami projektu", Minister środowiska Michał Woś nie odbierał telefonu.

Przed dwoma laty, gdy po raz pierwszy pojawił się pomysł likwidacji biznesu futrzarskiego (wówczas nowelizację ustawy również poparł Jarosław Kaczyński), Ardanowski zdecydowanie oponował. - Co za różnica, czy to zabijanie norek, lisów, świni czy krowy? Tak samo ingerujemy w to zwierzę - mówił. Przekonywał też, że "idzie fala hejtu na rolników ze strony tzw. ekologów".

Tuż przed poinformowaniem przez Jarosława Kaczyńskiego nowym projekcie ustawy zakazującej działalności ferm w Onecie ukazał się reportaż "Krwawy biznes futerkowców" Janusza Schwertnera. Pokazano w nim, jak wygląda traktowanie norek na największej w Polsce fermie.