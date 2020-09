Prezes Jarosław Kaczyński boi się podsłuchów? Podczas negocjacji nie można używać telefonów

W siedzibie PiS na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie od kilku dni toczą się rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu. Z zapowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy wynika, że liczba resortów ma zostać wyraźnie ograniczona. Jacek Sasin informował, że po połączeniu niektórych ministerstw zostanie ich maksymalnie 15. Negocjacje między koalicjantami nie są łatwe. Do tej pory zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie sterowały dwoma resortami, jednak po rekonstrukcji rządu każdy z koalicjantów PiS ma dostać tylko jeden.

"To Jarosław Kaczyński układa rząd, jest wyrocznią"

"Super Express" pisze o kulisach negocjacji w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Anonimowy informator tabloidu zdradził, że Jarosław Kaczyński jest nieugięty i uparty, a w pokoju, w którym toczą się rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu, nie można używać telefonów.

- Najczęściej do stołu siada Kaczyński, Ziobro i Gowin, a później rozmowy toczą się także z premierem Morawieckim. Prezes jest dość nieufny, ale to akurat dobra cecha skutecznego polityka. Zanim wszyscy usiądą, telefony są wyłączane, a nawet wynoszone z pokoju. Może prezes boi się podsłuchów? - powiedział rozmówca "SE".

Polityk powiedział, że negocjatorzy robią sobie dziesięciominutowe przerwy co godzinę. W tym czasie mogą używać telefonów, zadzwonić do kogoś, poradzić się doradców.

- To Jarosław Kaczyński de facto układa rząd, on ma najwięcej do powiedzenia i jest wyrocznią - podsumował informator "SE".