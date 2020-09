Sąd kazał jej przeprosić pracodawcę. Zbigniew Ziobro zapowiada postępowanie ws. Hansa G. "Haniebny wyrok"

"Zabiłbym wszystkich Polaków! Nie miałbym z tym problemu!", "Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce. Jesteście g...m", "Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, że taki jestem!" - to wszystko zarejestrowała Natalia Nitek-Płażyńska na nagraniu. Jej szef, Hans G., miał też żartować, że najlepsze perfumy dla Polaków to cyklon B, a w stosunku do swoich pracowników wykonywał gesty rozstrzeliwania. Sąd skazał go na grzywnę w wysokości 50 tys. zł, którą Niemiec miał wpłacić na rzecz muzeum w Piaśnicy - miejsca, w którym podczas II wojny światowej hitlerowcy masowo mordowali Polaków. Jednak Hans G. złożył apelację od wyroku, argumentując, że Nitek-Płażyńska naruszyła jego dobra osobiste poprzez upublicznienie treści prywatnych i, jak twierdził, zmanipulowanych rozmów.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok sądu niższej instancji. Zdecydował, że Nitek-Płażyńska ma przeprosić Hansa G. za nagrywanie go i upublicznienie nagrań, a także wpłacić 10 tys. złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pokryć koszty zastępstwa procesowego w wysokości ok. sześciu tys. zł. Natomiast Hans G. miał pisemnie przeprosić kobietę i wpłacić 10 tys. zł na muzeum w Piaśnicy.

Hans G. wykonał wyrok, natomiast Nitek-Płażyńska zapowiedziała, że tego nie zrobi i złożyła kasację w Sądzie Najwyższym. Gdański sąd nie zawiesił wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia skargi przez SN, co oznacza, że kobieta powinna wyrok wykonać.

Ziobro: Fakt, że sąd mógł dopuścić się tak haniebnego wyroku jest rzeczą absolutnie niesłychaną

Wyrok sądu we wtorek dla "Wydarzeń" skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

To skandaliczna decyzja w podwójnym tego słowa znaczeniu. Po pierwsze sąd nakazuje pani Nitek-Płażyńskiej przeprosić swojego prześladowcę. Człowieka, który pochwala nazistowskie, hitlerowskie zbrodnie na narodzie polskim i nie tylko. To jest hańbiący wyrok dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i uniemożliwia jej dochodzenia sprawiedliwości przed Sądem Najwyższym, wymuszając przeprosiny

- powiedział prokurator generalny. Dodał, że ten wyrok pokazuje, jak wiele należy zmienić w polskim wymiarze sprawiedliwości. Podkreślił, że wydał polecenie Prokuraturze Krajowej, aby przystąpiła w Sądzie Najwyższym do sprawy, "oczywiście po stronie pani Nitek-Płażyńskiej".

Podejmiemy wszelkie działania, by nie doszło do aresztowania [Nitek-Płażyńskiej - przyp. red.]. Fakt, że sąd mógł dopuścić się tak haniebnego wyroku, nakazując jej przepraszać prześladowcę i nazistę, jest rzeczą absolutnie niesłychaną

- zaznaczył Zbigniew Ziobro.