Jacek Krawczyk wycofał się z kandydowania na szefa organu UE. Jest oskarżany o nękanie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej, który reprezentuje organizacje pracowników i pracodawców oraz te pozarządowe. Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup: pracodawców, pracowników lub innych podmiotów. Przewodniczącym tej pierwszej jest Polak - wiceprzewodniczący Konfederacji Lewiatan Jacek Krawczyk. Miał on startować w wyborach na przewodniczącego EKES-u, ale został zmuszony do wycofania swojej kandydatury.

REKLAMA

Belgijska prokuratura zapowiedziała śledztwo w sprawie Jacka Krawczyka

Jaceka Krawczyka oskarżano o psychiczne nękanie pracowników EKES-u. Sprawie przyjrzał się unijny Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, który - jak podaje "Gazeta Wyborcza" - je potwierdził. Belgijska prokuratura zapowiedziała, że zacznie śledztwo w tej sprawie, a Biuro EKES zaapelowało do Krawczyka, aby wycofał się z kandydowania na nowego szefa tego organu.

Po tym, jak Jacek Krawczyk wrócił do pracy 28 sierpnia (po kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim), przewodniczący EKES Luca Jahier napisał w wewnętrznym mailu, że nie może uznawać Polaka za przewodniczącego grupy przedsiębiorców. Krawczyk wydał w tej sprawie oświadczenie, które opublikowała "Wyborcza".

"Przez wszystkie lata nie było sygnału ze strony EKES, że mój sposób zarządzania pracownikami czy zachowania wobec członków Grupy i EKES mogły być niewłaściwe, a kolejne wybory tylko potwierdzały zaufanie członków Grupy Pracodawców. Dopiero pod koniec 2018 roku, kiedy zgłosiłem swoją gotowość kandydowania na przewodniczącego EKES, pojawiły się pierwsze zarzuty w mediach, a w 2019 r. administracja EKES i OLAF wdrożyli postępowanie. Sam otrzymałem pogróżki, które wprost informowały, że nie skończy się to dla mnie dobrze" - napisał Krawczyk, zaznaczając, że ani Biuro EKES, ani jego przewodniczący nie mogą odwołać go ze stanowiska, a oświadczenie, które wydał Luca Jahier uznaje za "działanie polityczne i wręcz wrogie, naruszające zasadę domniemania niewinności i niezgodne z regułami prawa".

Zobacz wideo Tarcia w Zjednoczonej Prawicy? „Każda formacja zabiega o swój interes”

W poniedziałek 7 września Jacek Krawczyk przychylił się do prośby Biura EKES i wycofał swoją kandydaturę w wyborach na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Portal POLITICO informuje, że grupa pracodawców wyłoniła inną kandydatkę. Została nią członkini Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej Christa Schweng.