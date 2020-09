Jacek Sasin zdradza szczegóły rekonstrukcji rządu. Maksymalnie 15 resortów i powrót Jarosława Gowina

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin był gościem "Kwadransu politycznego" w TVP1. Polityk opowiadał m.in. o planowanej na jesień rekonstrukcji rządu. Z jego słów wynika, że Zjednoczona Prawica planuje zmniejszyć liczbę resortów. Po przeprowadzeniu rekonstrukcji ma być ich od 12 do 15.

- Na pewno będzie mniej niż obecnie. Obecnie jest to 20 resortów. To zbyt dużo i musimy tę sprawę uporządkować. W ciągu kilkunastu dni wszystko się wyjaśni - powiedział Jacek Sasin.

Jacek Sasin: Jarosław Gowin wróci do rządu. Co z Jadwigą Emilewicz?

Wicepremier stwierdził, że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości - Solidarna Polska i Porozumienie - otrzymają po jednym resorcie, bo "wynika to z arytmetyki". Oznacza to, że każde z tych dwóch ugrupowań straci władzę nad jednym z resortów. Zdaniem Jacka Sasina przesądzony jest również powrót Jarosława Gowina do rządu. Czy więc Jadwiga Emilewicz straci posadę ministry rozwoju?

- Cóż, to już będą decyzje, które będą podejmować nasi koalicjanci. Życzyłbym sobie, aby dalej pracowała w rządzie, ale arytmetyka jest nieubłagana - stwierdził Sasin.

Czy Zjednoczona Prawica się powiększy? Jacek Sasin: Nic mi na ten temat nie wiadomo

Jacek Sasin powiedział także, że na chwilę obecną nie ma mowy o poszerzeniu koalicji o kolejne ugrupowania. Stwierdził jednocześnie, że obozowi rządzącemu zależy na "poszerzeniu bazy dla klubu".

- Konkretnych decyzji w tej sprawie nie ma, więc myślę, że obracamy się realnie w gronie trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę - powiedział Sasin.