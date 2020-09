We wtorkowej Porannej Rozmowie Gazeta.pl gościmy posła Sławomira Nitrasa, który w wyborach parlamentarnych w 2019 roku kandydował do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej - zdobył wówczas 78 513 głosów, co było najlepszym wynikiem indywidualnym w okręgu szczecińskim. W 2020 Nitras został członkiem Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, a wcześniej pracował m.in. w Parlamencie Europejskim i przez rok był głównym doradcą w gabinecie politycznym byłej premier Ewy Kopacz.

REKLAMA

W ostatnim czasie poseł Nitras skarżył się m.in., że Prezydium Sejmu zabrało mu 25 procent pensji. - kiedy widzę, że Prezydium Sejmu anulowało decyzję niezależnej Komisję Etyki w sprawie posłanki Lichockiej, chciałbym po prostu dowiedzieć się, dlaczego tak jest - mówił.