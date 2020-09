Prezes PiS Jarosław Kaczyński: Trzeba by zrobić całe muzeum imienia Lecha Kaczyńskiego

Jak podaje "Wyborcza", w poniedziałek otwarta została ekspozycja pt. "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności". Wystawa plenerowa ustawiona została na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w Warszawie. Na planszach pokazano działalność Lecha Kaczyńskiego jako opozycjonisty w PRL-u, uczestnika przemian 1989 roku, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, prezydenta Warszawy oraz prezydenta Polski.

Jarosław Kaczyński o bracie: Trzeba by zrobić całe muzeum, żeby to opisać

Podczas otwarcia wystawy Jarosław Kaczyński zauważył, że fakty na temat działalności jego brata przedstawione są w sposób skrótowy. - Trzeba by zrobić całe muzeum, żeby to opisać. Skądinąd pracujemy, Instytut Lecha Kaczyńskiego pracuje, aby takie muzeum powstało - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Polityk nie podał jednak żadnych szczegółów.

Jarosław Kaczyński mówił także o swoim bracie, że był człowiekiem "Solidarności" w "podwójnym tego słowa znaczeniu". - Był kimś kto w "Solidarności", a jeszcze przedtem w Wolnych Związkach Zawodowych pracował. Ale był także człowiekiem w tym szerszym znaczeniu. Był kimś kto cenił wartości budujące polską tożsamość, polską siłę, która pozwala nam trwać i, mam nadzieję, pozwoli nam w przyszłości zbudować na prawdę bardzo mocne państwo - mówił prezes PiS.

- Nie wiem np. czy na tej wystawie pokazane jest, że mój brat odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 r. "Solidarności". Bo przecież ten plan, wymyślony przez ś.p. Karola Modzelewskiego i forsowany już od samego początku września razem ze statutem, wydawało się, że nie ma żadnych szans. Trzeba było wymyślić różnego rodzaju chwyty, pociągnięcia, by w pewnym momencie stworzyć taki stan, w którym związek musiał powstać i nikt nie był w stanie się temu przeciwstawić. To była właśnie praca i to były pomysły mojego ś.p. brata - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Pierwsza zapowiedź muzeum imienia Lecha Kaczyńskiego padła w listopadzie 2018 roku. Jarosław Kaczyński podczas odsłonięcia pomnika brata na placu Piłsudskiego powiedział, że były prezydent Polski powinien mieć swoje muzeum.