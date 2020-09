Szymon Hołownia chce mieć posłów w Sejmie jeszcze przed wyborami. "Co najmniej koło"

Zobacz wideo Tarcia w Zjednoczonej Prawicy? „Każda formacja zabiega o swój interes”

- Zależy nam, żeby być obecnym w parlamencie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi - powiedział w w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News Szymon Hołownia.

Dziennikarz wszedł do polityki przed wyborami prezydenckimi, w których uzyskał trzecie miejsce i prawie 14 proc. głosów. Niedługo później ogłosił budowę ruchu politycznego Polska 2050. Jednak następne wybory parlamentarne planowo odbędą się dopiero w 2023 roku. Hołownia nie zamierza czekać tak długo, by mieć reprezentację w Parlamencie, i chce, by obecni posłowie i posłanki dołączyli do jego ruchu.

- Żeby rzeczywiście w Sejmie budować coś na taką skalę, na jaką byśmy chcieli, chcielibyśmy mieć co najmniej koło, czyli troje posłów - powiedział. Aby założyć klub poselski, konieczne jest co najmniej 15 posłów, ale do założenia koła poselskiego wystarczy trzech. Hołownia stwierdził, że rozmawia z "bardzo różnymi politykami, parlamentarzystami", którzy "szukają metody i drogi zrealizowania swoich postulatów". Powiedział, że niektórzy są ciekawi, inni "wkurzeni tym, co mają w klubach, w których są obecnie".

Gill-Piątek w ruchu Hołowni? "To pani poseł podejmie decyzję"

Wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że dołączenie do Polski 2050 ma planować posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Dostała się do Sejmu w ubiegłorocznych wyborach z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako przedstawicielka Wiosny Roberta Biedronia. Ona sama na razie nie zabrała w tej sprawie głosu.

Hołownia mówi, że dopiero "okaże się", czy będzie ona reprezentować jego ruch w Sejmie. Jak stwierdził, rozmawiał z nią "wielokrotnie na różne tematy". Stwierdził, że "to pani poseł podejmie decyzję" o ewentualnym dołączeniu do ruchu Polska 2050, a na razie nie złożyła jeszcze rezygnacji z członkostwa w klubie Lewicy.