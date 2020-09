Spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy zakończone, ale będzie powtórka. Fogiel: Wszyscy są miło nastawieni

Drugie już spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy rozpoczęło się w poniedziałek 7 września przed południem (o godzinie 11). Czołowi politycy Prawicy kontynuowali rozmowy w sprawie nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

REKLAMA

W spotkaniu uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, szef komitetu wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski. Solidarną Polskę reprezentowali jej przewodniczący Zbigniew Ziobro oraz europoseł Patryk Jaki. W imieniu Porozumienia w rozmowach uczestniczyli lider ugrupowania Jarosław Gowin oraz wiceszef partii Marcin Ociepa.

Zobacz wideo Tarcia w Zjednoczonej Prawicy? „Każda formacja zabiega o swój interes”

Spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy. Będzie mniej ministerstw

Zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel po zakończeniu spotkania powiedział jedynie, że rozmowy trwają. Dodał, że wszyscy są do siebie miło nastawieni, a o efektach dyskusji poinformuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.

Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do niej dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać między innymi zmniejszona liczba ministerstw, co ma usprawnić proces decyzyjny w rządzie.

Ryszard Terlecki był dziś w Sejmie pytany o to, czy Ziobro i Gowin stracą po jednym ministerstwie. - Na to wygląda - odpowiedział dziennikarzom (więcej na ten temat: Negocjacje na Nowogrodzkiej. Gowin i Ziobro stracą po resorcie? Terlecki: Na to wygląda).

Poprzednia umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy była podpisana 28 listopada 2019 roku, po wyborach parlamentarnych.