Andrzej Duda: Ostatni raz Polska taką siłę jak dzisiaj, miała w XVII wieku

Andrzej Duda na początku przemówienia wspomniał o inicjatywie Trójmorza, która według polityka była jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ostatniej kadencji. Przypomnijmy, że Trójmorze, to inicjatywa gospodarczo-polityczna, w skład której wchodzi 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Według prezydenta państwa te, dzięki podobnej historii i trudności w XX wieku, są w stanie lepiej porozumieć się między sobą, niż "z kolegami z Zachodu, którzy nie doznali komunizmu, ograniczenia wolności słowa, śledzenia, inwigilacji".

Andrzej Duda o Trójmorzu i powrocie do tradycji Rzeczpospolitej

Prezydent wyraził też nadzieję, by politycy nawiązywali "do najlepszych tradycji Rzeczpospolitej". Andrzej Duda powołał się na czas, kiedy Kraków był stolicą Polski - według polityka był to najlepszy okres w dziejach państwa:

To był czas, kiedy także w tej przestrzeni północ-południe nie toczyliśmy ze sobą wojen. Wojny tradycyjnie toczyliśmy na innych kierunkach. Chciałbym, żebyśmy tę współpracę, która wtedy była pomiędzy Polską, między Węgrami, między Polską, a Litwą, żebyśmy ją kontynuowali, rozwijali. Dla nas Polaków, kiedy patrzymy w głąb naszej historii, to jest największa szansa w dzieciach od XVII wieku. Może trudno jest w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Ostatni raz Polska taką siłę jak dzisiaj, miała w XVII wieku i jest naszym wielkim zadaniem, żeby tę szansę wykorzystać

- przekonywał prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że współpraca w ramach Trójmorza wzmocni "naszą część Europy", a tym samym całą Unię Europejską. Polityk dodał, że inwestycje łączącą północ z południem kontynentu powinny być prowadzone nie tylko pod względem gospodarczym, ale też międzyludzkim - by rozwijała się turystyka, handel i dobre relacje między państwami.

Na Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie pojawili się w poniedziałek m.in. szefowie giełd papierów wartościowych z regionu, przedstawiciele administracji publicznej czy prezesi najważniejszych instytucji finansowych w regionie.