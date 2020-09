W spotkaniu przy ul. Nowogrodzkiej biorą udział między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin. Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS - ma do niej dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać między innymi zmniejszona liczba ministerstw.

Zobacz wideo Czy Ministerstwo Klimatu przetrwa rekonstrukcję rządu?

Narada na Nowogrodzkiej. Gowin i Ziobro stracą po ministerstwie? Terlecki: Na to wygląda

Europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska) przed spotkaniem w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jest przekonany, iż obecna umowa koalicyjna będzie kontynuowana. Stwierdził, że dziś ustalane będą, jak to ujął "dobre szczegóły", które w jego ocenie dadzą obozowi rządzącemu nowy impuls na najbliższe trzy lata. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i przedstawiciel Porozumienia, stwierdził: - Jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę będzie to bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i dla wszystkich naszych rodaków.

Tymczasem Ryszard Terlecki z PiS został zapytany, czy koalicjanci partii Jarosława Kaczyńskiego - Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro - stracą w wyniku nowych ustaleń po jednym ministerstwie. - Na to wygląda - powiedział, cytowany przez TVN 24. Dopytywany, które resorty mogłyby stracić Porozumienie i Solidarna Polska, odparł: - A to zobaczymy.

Poprzednia umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy była podpisana 28 listopada 2019 roku, po wyborach parlamentarnych. Obecny rząd jest najliczniejszy pod względem liczby ministerstw od 1989 roku - liczy aż 20 resortów.